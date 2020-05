Unter dem Namen Elitebook x360 vertreibt HP seit Jahren eine kleine Reihe mit Convertibles, die der Hersteller immer wieder an den Stand der Technik anpasst. Heute stellt HP die siebte Generation der x360 vor. Drei Geräte hat HP für die aktuelle Modellgeneration Elitebook x360 G7 an den Start gebracht. Mit den Elitebooks x360 1030 und 1040, beide mit dem Zusatz G7, verbaut der Hersteller als einer der ersten weltweit 5G-Technologie in seinen Convertibles. Das kleinere Elitebook x360 830 G7 funkt immerhin noch im LTE-Standard. Neben der 5G-Ausstattung soll das Elitebook x360 1040 G7 insbesondere durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...