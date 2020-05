WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im April trotz der Corona-Krise überraschend gestiegen. Die Zahl der Verkäufe seien um 0,6 Prozent gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen einen Einbruch um 23,4 Punkte erwartet. Im Vormonat waren die Verkäufe noch um revidierte 13,7 Prozent (zunächst -15,4 Prozent) gefallen.



Auf das Jahr hochgerechnet stieg die Zahl der Verkäufe von 619 000 auf 623 000. Die Corona-Krise war bereits im März mit voller Wucht in den USA angekommen und das öffentliche Leben wurde merklich eingeschränkt./jsl/he

