Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte bleiben auch am Dienstagnachmittag auf Rally-Kurs. Der DAX gewinnt aktuell 1,1 Prozent auf 11.514 Punkte. Damit steht er erstmals seit dem 6. März wieder über der 11.500er Marke. "Das Licht am Ende des Tunnels der Lockdown-Maßnahmen wird immer heller", sagt Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. "Die Geräusche wieder anlaufender Maschinen in den stillgelegten Werken des Landes sind Musik in den Ohren der Anleger", so der Marktanalyst. Der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 1,0 Prozent auf 3.002 Punkte.

Ein regelrechtes Kursfeuerwerk zünden die Aktien aus dem Reise- und Tourismus-Bereich. Sie sind in der Erholungsrally Nachzügler. Der Stoxx-Sektorenindex gewinnt 7,0 Prozent. Länder wie Spanien öffnen sich nun wieder dem Tourismus, und Deutschland hebt die bestehende Reisewarnung für die EU und weitere Länder in Europa voraussichtlich zum 15. Juni auf.

IAG, die Aktien der Holding von British Airways und Iberia, schießen um 19 Prozent nach oben, TUI um gut 33 Prozent, die Aktien der Kreuzfahrt-Reederei Carnival um 13 Prozent und die Papiere der Hotel-Kette Interconti um knapp 10 Prozent. Im DAX steigen Lufthansa um 5,5 Prozent, im MDAX ziehen Fraport um 9,3 Prozent an.

Französische Auto-Aktien geben vor Macron-Rede Gas

Daneben zählen Renault und Peugeot mit mehr als 5 Prozent Plus zu den Hauptgewinnern in Europa. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat angekündigt, er werde die Hilfen für die Autobranche "massiv" ausweiten. Zulieferer wie Valeo springen sogar um mehr als 9 Prozent. Im DAX steigen Continental um 5,4 Prozent. VW, Daimler und BMW legen alle etwa um 2 Prozent zu, BMW trotz einer Verkaufsempfehlung der Citibank-Analysten.

Siemens-Pläne für Energiesparte kommen gut an

An der Gewinnerspitze im DAX stehen noch vor Lufthansa und Continental die Aktien der Deutschen Bank mit plus 5,8 Prozent und die Titel der Munich Re mit einem Aufschlag von 5,7 Prozent. "Die Hoffnung wächst, dass auch Südeuropa mit einem blauen Auge durch die Krise kommt und Abschreibungen kleiner ausfallen als befürchtet", sagt ein Händler.

Siemens steigen um 2,5 Prozent auf 98,40 Euro. Der langen Geschichte von Abspaltungen fügt Konzernchef Joe Kaeser vor seinem Abschied noch eine weitere hinzu. Im September weil er das Siemens-Energiegeschäft an die Börse bringen. Mit der Ausgliederung aller Vermögenswerte für Strom- und Wärmeerzeugung, Stromübertragung sowie Technik für die Öl- und Gasindustrie und der Mehrheitsbeteiligung am Windkraftanbieter Siemens Gamesa nimmt der neue Konzern mit weltweit knapp 90.000 Mitarbeitern Gestalt an.

"Der Plan für die Energiesparte kommt gut an", sagt ein Händler. Der Konzern will 55 Prozent an die Aktionäre geben und knapp 10 Prozent an den Pensionsfonds. Die gut 35 Prozent könnten dann schrittweise weiter abgebaut werden. "Damit kommt auch Übernahmefantasie auf", so der Händler.

Für die Aktie von Wirecard geht es gegen den Trend um 1,9 Prozent nach unten. Für erneute Unruhe sorgt die abermalige Verschiebung der Vorlage des Konzernabschlusses.

Die zuletzt stark gefallenen Aston Martin erholen sich um 25 Prozent. Der Chef der Mercedes-Sportwagenmarke AMG übernimmt nun die Verantwortung bei dem britischen Luxushersteller. Tobias Moers, seit 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG, übernimmt den Chefposten von Andy Palmer, der seinen Platz räumen muss.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.001,50 1,01 30,15 -19,86 Stoxx-50 2.880,63 0,13 3,60 -15,35 DAX 11.513,94 1,08 122,66 -13,10 MDAX 25.460,92 1,50 375,06 -10,07 TecDAX 3.179,25 0,76 24,04 5,45 SDAX 11.274,62 1,08 120,92 -9,89 FTSE 6.049,24 0,93 55,96 -20,54 CAC 4.608,12 1,50 68,21 -22,92 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,07 -0,67 US-Zehnjahresrendite 0,70 0,04 -1,98 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42h Mo, 17:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0974 +0,72% 1,0923 1,0897 -2,2% EUR/JPY 118,12 +0,64% 117,82 117,35 -3,1% EUR/CHF 1,0603 +0,14% 1,0607 1,0583 -2,3% EUR/GBP 0,8892 -0,53% 0,8925 0,8933 +5,1% USD/JPY 107,63 -0,08% 107,85 107,69 -1,1% GBP/USD 1,2342 +1,25% 1,2218 1,2199 -6,9% USD/CNH (Offshore) 7,1408 -0,10% 7,1421 7,1478 +2,5% Bitcoin BTC/USD 8.844,51 -0,61% 8.924,26 8.783,51 +22,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,06 33,72 +2,4% 0,81 -42,1% Brent/ICE 35,91 35,53 +1,1% 0,38 -43,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.717,51 1.729,55 -0,7% -12,05 +13,2% Silber (Spot) 17,24 17,25 -0,1% -0,01 -3,4% Platin (Spot) 838,50 844,25 -0,7% -5,75 -13,1% Kupfer-Future 2,43 2,39 +1,6% +0,04 -13,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2020 10:35 ET (14:35 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.