RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Bundeskartellamt genehmigt den geplanten Erwerb der RHÖN-KLINIKUM AG durch die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

26.05.2020

Corporate News
Bad Neustadt a. d. Saale | 26. Mai 2020

RHÖN-KLINIKUM AG: Bundeskartellamt genehmigt den geplanten Erwerb der RHÖN-KLINIKUM AG durch die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Die RHÖN-KLINIKUM AG teilt mit, dass das Bundeskartellamt den geplanten Erwerb von bis zu 100 Prozent der Anteile an und die alleinige Kontrolle über das Unternehmen durch die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA in der ersten Prüfungsphase freigegeben hat. Mit dieser Entscheidung entstehen rechtskräftig neue Mehrheitsverhältnisse im Aktionariat.

Stephan Holzinger, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG, sagt: "Die Entscheidung des Bundeskartellamts hat die Voraussetzung dafür geschaffen, mit einem neuen Mehrheitsaktionär nunmehr neue Wege bei der RHÖN-KLINIKUM AG beschreiten zu können. Die RHÖN-KLINIKUM AG verfügt über ein attraktives Klinikportfolio, universitäre medizinische Exzellenz, innovative Versorgungsmodelle wie das Campus-Konzept und zahlreiche Digitalisierungsprojekte, die der Vorstand im Interesse des Unternehmens unverändert engagiert vorantreiben wird. Wir blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft."

Die RHÖNKLINIKUM AG zählt zu den größten Gesundheitsdienstleistern in Deutschland. Der Klinikkonzern bietet exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) werden jährlich über 860.000 Patienten behandelt. Mehr als 18.000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Der Einstieg in den zukunftsträchtigen Telemedizin-Markt mit Medgate Deutschland, das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sowie die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie.