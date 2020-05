(shareribs.com) New York 26.05.2020 - Die Aktie von Aphria wird künftig an der NASDAQ gehandelt. Das Unternehmen will damit die Ausrichtung auf ESG-Praktiken betonen. Der Cannabisabsatz in Kanada ist deutlich gestiegen. Der kanadische Cannabisproduzent Aphria Inc hat am Dienstag mitgeteilt, dass das Unternehmen in der nächste Woche an die NASDAQ gehen wird. Bislang wird Aphria neben der TSX auch an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...