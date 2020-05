Letzten Monat hat der chinesische Staat die Technologie-Konzerne im Land gebeten, die "digitale Infrastruktur" auszubauen. Jetzt hat Tencent angekündigt, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 700 Milliarden Yuan (etwa 70 Milliarden Dollar) in neue Technologien zu investieren. Nach dieser Ankündigung gewinnt die Aktie in Hongkong 2,5 Prozent.Das Geld will Tencent in Clouds, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit investieren. Vizechef Dowson Tong geht im Gespräch mit Guangming Daily weiter ins ...

