Von Roll Holding AG: Von Roll trennt sich von zwei defizitären Geschäftseinheiten in FrankreichEQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Von Roll Holding AG: Von Roll trennt sich von zwei defizitären Geschäftseinheiten in Frankreich26.05.2020 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Von Roll trennt sich von zwei defizitären Geschäftseinheiten in FrankreichBreitenbach, 26. Mai 2020 - Im Zuge der Corona-Krise hat der Von Roll Konzern alle globalen Aktivitäten einer kritischen Prüfung unterzogen, um die personellen und finanziellen Ressourcen noch stärker auf die besonders zukunftsträchtigen Geschäftsfelder innerhalb der Gruppe zu konzentrieren.Als Ergebnis dieser Überprüfung hat der Verwaltungsrat entschieden, keine weiteren liquiden Mittel für die beiden Produktionsstandorte in Delle, Frankreich (Delle Fil SAS, Von Roll Isola France SA), bereitzustellen. Mit dem heutigen Tage wurde somit beim Handelsgericht der Antrag auf Eröffnung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens (redressement judiciaire) für die beiden oben genannten Gesellschaften gestellt.Die Von Roll Gruppe hat die defizitären Standorte in Delle, Frankreich, seit mehr als 20 Jahren mit erheblichen personellen Ressourcen unterstützt und Verluste finanziert.Bei den dort hergestellten Produkten handelt es sich überwiegend um Commodities mit einem Umsatzvolumen in Höhe von rund CHF 40 Millionen, für die seit Jahren Überkapazitäten in Europa bestehen. Zuletzt wurden an beiden Standorten in Summe rund 150 Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesellschaften erzielten in den letzten 3 Jahren einen durchschnittlichen Nettoverlust in Höhe von rund CHF 4 Millionen per annum.Diese Entscheidung betrifft ausschliesslich unsere beiden Werke in Delle und das dort produzierte, sehr begrenzte Portfolio an Draht- und Composite-Produkten. In keinster Weise betroffen sind hiervon die verbleibenden zwei Standorte in Frankreich, Meyzieu und Valdoie sowie die restlichen 10 Produktionsstandorte der Von Roll Gruppe weltweit.Der Von Roll Konzern ist auch in Zeiten von Corona mit aktuell rund CHF 60 Millionen liquiden Mitteln solide finanziert und verfügt damit über genügend Spielraum, um die verbleibenden 12 Standorte weltweit sowie neue Geschäftsfelder gezielt auszubauen.Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Produktionsstandorten mit rund 1200 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.Kontakt: Claudia Güntert, Head of Corporate Communications & Investor Relations T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.comVertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de/.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1055541Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1055541 26.05.2020 CET/CEST