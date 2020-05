Angetrieben von der Hoffnung auf einen außergerichtlichen Vergleich sprang die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) am Montag von 57,65 auf 62,13 Euro um +7,77%. Die dunklen Wolken über dem Pharma- und Chemiekonzern verziehen sich. Dazu passt, dass der Wert, der quasi zum DAX-Inventar gehört, seine Tiefs hinter sich lässt. Wieviele Milliarden muss Bayer im Zusammenhang mit dem Monsanto-Prozess in den USA aufbringen? Um diese Frage kreist das Kapitalmarktinteresse in der Bayer-Aktie. Milliardenbelastungen sind ...

