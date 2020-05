ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Während die meisten Aktien im Leitindex SMI zum Teil deutlich zulegten, bremsten die defensiven Indexgiganten. Wegen des hohen Gewichts der drei Großen zeigte sich der Index wenig verändert. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung der meisten Titel von der generellen Zuversicht in der Coronavirus-Krise. Die Zahl der Neuinfizierten sinkt in vielen Ländern und die Wirtschaft öffnet Schritt für Schritt ihre Pforten. Auch signalisieren erste Konjunkturdaten bereits eine leichte Besserung.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.831 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 68,35 (zuvor: 36,03) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der Markt von den Finanzwerten, die europaweit kräftig zulegten. Sie profitierten vom zunehmenden Vertrauen in eine "V-förmige" Erholung. "Die Konjunkturindikatoren und die Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie deuten zunehmend auf eine V-Erholung hin", sagte ein Händler. "Damit wird die Erwartung hoher Abschreibungen gerade auch auf Anlagen aus Südeuropa wieder ausgepreist", ergänzte er. Davon wiederum profitierten in besonderem Maß die Banken und die Versicherungen. Bei den Banken gewannen UBS 4,1 Prozent und Credit Suisse 3,6 Prozent, bei den Versicherern Zurich Financial 3 Prozent, Swiss Re 5 Prozent und Swiss Life 6,3 Prozent.

Noch stärker tendierten europaweit die Tourismusaktien, die wegen des wieder anlaufenden Geschäfts gefragt waren. In der Schweiz zogen zum Beispiel Jungfraubahn um 8,1 Prozent an. Auch Konsumwerte waren wegen der Öffnung der Wirtschaft gefragt. Im Luxusgütersektor steigerten sich Richemont um 3,3 und Swatch um 5,1 Prozent, gestützt auch von den Anzeichen einer konjunkturellen Erholung in den wichtigen ostasiatischen Märkten.

Auf der schwachen Seite lagen die defensiven Index-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche. Sie haben sich in der Krise besser geschlagen als die riskanteren Zykliker und wurden jetzt gegeben. Die Titel verloren zwischen 1 und 1,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2020 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.