Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach dem sehr guten Wochenauftakt erneut leicht zugelegt. Die Hoffnung auf einen Impfstoff im Kampf gegen das Coronavirus und die Aussicht auf weitere Lockerungsschritte in vielen Ländern haben vor allem die Kurse von Zyklikern und Finanzaktien in die Höhe getrieben. ...

