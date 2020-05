NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung mit den globalen Lockerungen nach der Coronavirus-Pandemie und die Zuversicht, dass es bald einen Impfstoff gegen das Virus geben könnte, sorgen am Dienstag an der Wall Street für ein dickes Plus. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag New Yorker Zeit 2,3 Prozent auf 25.023 Punkte. Der S&P-500 steigt um 1,5 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent. Am Montag fand feiertagsbedingt in den USA kein Handel statt.

In immer mehr Ländern werden die im Zuge der Pandemie verhängten Beschränkungen gelockert und auch der Tourismus kommt langsam wieder in Fahrt. Dies schürt die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur. Die Warnungen von Virologen vor einer möglichen zweiten Infektionswelle werden dagegen in den Hintergrund gedrängt.

Vielmehr verstärkt sich die Hoffnung, dass möglicherweise schon bald ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. So teilte Novavax mit, dass man klinische Studien mit Probanden für einen Corona-Impfstoff beginnen könne. Die Aktie schießt um 15,2 Prozent in die Höhe. "Jeder Hoffnungsschimmer, dass irgendein Prozess gut läuft oder eine Testreihe beginnt, ist positiv", sagt Hani Redha, Portfolio Manager bei PineBridge Investments.

Auch der US-Pharmakonzern Merck bemüht sich um die Entwicklung von Corona-Medikamenten. Man arbeite an zwei potenziellen Impfstoffen und einem experimentellen Medikament gegen das Virus, hieß es. Die Papiere gewinnen 1,7 Prozent.

Daneben sind deutliche Umschichtungen zu beobachten. Die bislang führenden Technologiewerte bleiben zurück, was sich auch den relativ schwachen Nasdaq-Indizes zeigt. Dagegen rücken nun Finanzwerte in den Blick. Im Dow steigen Goldman Sachs um 7 Prozent und JP Morgan um 6,2 Prozent. Im ebenfalls gefragten Tourismussektor steigern sich Hilton Worldwide und Marriott International um jeweils 4,9 Prozent.

Die Blicke sind aber auch auf die Entwicklung der Konjunkturdaten gerichtet. Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im April stark abgeschwächt und die Konjunktur in eine schwere Rezession gestürzt. Der Chicago Fed National Activity Index fiel auf einen Stand von minus 16,74, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Wenn der Wert unter minus 0,35 liegt, bedeutet dies, dass die Wirtschaft schrumpft. Für den März wurde der Indexstand zudem nach unten revidiert. Das Verbrauchervertrauen hat sich nach zwei Monaten mit deutlichen Abstürzen im Mai stabilisiert und lag zudem über den Erwartungen. Auch Daten zum Immobilienmarkt fielen stark aus.

Dollar schwächelt - Konjunkturhoffnungen beflügeln Ölpreise

Der Dollar gibt auf breiter Front nach. Der Dollar-Index fällt um 0,8 Prozent. Vor dem Hintergrund sich weltweit ausweitender Lockerungen der Abriegelungsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und auch von Hoffnungen auf Fortschritte bei der Impfstofferforschung werden die Anleger optimistischer und der Dollar verliert an Attraktivität als sogenannter sicherer Hafen. Der Euro klettert im Gegenzug auf 1,0976 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch bei gut 1,09 Dollar gelegen hatte.

Der zunehmende Konjunkturoptimismus spiegelt sich auch in den moderat steigenden Preisen am Ölmarkt wider, die allerdings deutlichere Gewinne wieder abgeben. Dazu kommt leichte Unterstützung durch den nachgebenden Dollar. Öl wird in der US-Währung gehandelt und verbilligt sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, wenn der Greenback nachgibt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI klettert um 1,1 Prozent auf 33,63 Dollar, für Brent geht es um 0,3 Prozent auf 35,44 Dollar nach oben.

Die "sicheren Häfen" Gold und US-Anleihen geben mit der steigenden Zuversicht der Investoren moderat nach. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,9 Prozent auf 1.713 Dollar. Er notiert aber weiterhin klar über der wichtigen Marke von 1.700 Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen verbessert sich um 4,6 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

Warner Music wagt den Gang auf das Börsenparkett

Die Warner Music Group wird von ihren Alteigentümern an die Börse gebracht. Es würden 70 Millionen Aktien zu je 23 bis 26 Dollar verkauft, teilte das Unternehmen mit. Das IPO kommt damit auf eine Bewertung von bis zu 1,8 Milliarden Dollar.

Die Platzierung soll ausschließlich aus alten Aktien bestehen. Diese werden von Access Industries LLC und weiteren Altaktionären abgegeben. Access wird weiterhin die Kontrolle bei dem Musikverlag haben. Ein genaues Datum für den Börsengang wurde allerdings nicht genannt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.023,03 2,28 557,87 -12,32 S&P-500 3.000,55 1,53 45,10 -7,13 Nasdaq-Comp. 9.369,01 0,48 44,43 4,42 Nasdaq-100 9.422,99 0,10 9,01 7,90 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 0,0 0,17 -103,3 5 Jahre 0,35 1,4 0,34 -157,3 7 Jahre 0,53 2,8 0,51 -171,4 10 Jahre 0,70 4,6 0,66 -174,0 30 Jahre 1,43 6,0 1,37 -163,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42h Mo, 17:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0976 +0,74% 1,0923 1,0897 -2,1% EUR/JPY 118,11 +0,64% 117,82 117,35 -3,1% EUR/CHF 1,0613 +0,24% 1,0607 1,0583 -2,2% EUR/GBP 0,8894 -0,51% 0,8925 0,8933 +5,1% USD/JPY 107,61 -0,11% 107,85 107,69 -1,1% GBP/USD 1,2340 +1,24% 1,2218 1,2199 -6,9% USD/CNH (Offshore) 7,1465 -0,02% 7,1421 7,1478 +2,6% Bitcoin BTC/USD 8.756,26 -1,60% 8.924,26 8.783,51 +21,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,63 33,72 +1,1% 0,38 -42,9% Brent/ICE 35,44 35,53 -0,3% -0,09 -44,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.713,44 1.729,55 -0,9% -16,11 +12,9% Silber (Spot) 17,15 17,25 -0,6% -0,10 -3,9% Platin (Spot) 835,65 844,25 -1,0% -8,60 -13,4% Kupfer-Future 2,42 2,39 +1,4% +0,03 -13,9% ===

