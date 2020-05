ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Wechsel im Verwaltungsrat und Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung am 26. Mai 2020:EQS Group-Ad-hoc: ACRON HELVETIA I Immobilien AG / Schlagwort(e): Generalversammlung ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Wechsel im Verwaltungsrat und Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung am 26. Mai 2020:26.05.2020 / 18:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad Hoc MitteilungACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Wechsel im Verwaltungsrat und Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung am 26. Mai 2020:Solothurn, 26. Mai 2020 - Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN CH0102012843) hat heute um 10:00 Uhr ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten.An der ordentlichen Generalversammlung ist das bisherige Mitglied des Verwaltungsrates Jürg Greter zurückgetreten. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Gesellschaft danken Herrn Greter für sein langjähriges Engagement für das Unternehmen.Die Generalversammlung hat Herrn Giacomo Landolt, Zürich als neues Mitglied des Verwaltungsrates und als neues Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.Daneben wurden sämtliche übrigen traktandierten Anträge des Verwaltungsrates von der Generalversammlung mit dem erforderlichen Mehr genehmigt.Über ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft Zweck der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf eines oder mehrerer Grundstücke in der Schweiz, die zusammen den Charakter eines Betriebsstätte-Grundstückes gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16.12.1983, letztmals geändert am 30.04.1997 (BewG), haben. Kann Liegenschaften vermieten, verpachten, renovieren, verbessern, belasten und veräussern und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck und mit der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen. Seit Dezember 2007 hält die Gesellschaft eine Büro- und Logistikimmobilie in Buchs, Kanton Zürich. Zum 1. Januar 2009 fusionierte die Gesellschaft mit der Südpark Zuchwilerstrasse Immobilien AG. Damit einhergehend hielt sie vom 1. Januar 2009 bis zum 27. März 2020 als zweite Investitionsliegenschaft die Büroliegenschaft Südpark Solothurn. Seit dem 30. September 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (Börsensymbol: AHAN; ISIN: CH0102012843) an der BX SWISS (vormals BX Berne eXchange) kotiert. www.acron-helvetia1.chZusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ERNXUXHYNE Dokumenttitel: ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Wechsel im Verwaltungsrat und Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung am 26. Mai 2020:Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: ACRON HELVETIA I Immobilien AG c/o Dr. Raoul Stampfli Rötistrasse 22 4500 Solothurn Schweiz Telefon: 0041 44 2043400 Fax: 0041 44 2043409 E-Mail: info@acron-helvetia1.ch Internet: www.acron-helvetia1.ch ISIN: CH0102012843 Valorennummer: A0N9WA Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 1055629Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1055629 26.05.2020 CET/CEST