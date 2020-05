Lockerungen in der Corona-Krise und die damit einhergehende Hoffnung auf eine Wirtschaftsbelebung haben deutsche Aktien am Dienstag weiter angeschoben. Der DAX knüpfte mit einem Zugewinn von einem Prozent auf 11.504,65 Punkte an sein fast dreiprozentiges Vortagsplus an. Er HAT damit das Riesen-Gap von Anfang März bei 11.448 geschlossen. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte rückte um 1,44 Prozent auf 25.446,60 Zähler vor.Stück für Stück erholt sich der DAX vom Corona-Crash, der im Februar mit ...

