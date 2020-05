Das Multi-Scale Robotics Lab (MSRL) der ETH-Zürich und Ninety One, Inc. sind eine Partnerschaft mit dem Ziel eingegangen, durch modernste künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen die Präzisionsmedizin und die chirurgische Robotik voranzutreiben. "Ninety One hat fünf vorrangige Bereiche identifiziert, die von zentraler Bedeutung für unser kurz- und langfristiges Wachstum sind und die Zukunft der digitalen Gesundheit mitgestalten werden: personalisierte Patientenbetreuung, Präzisionsdiagnostik, Roboterchirurgie, bildgesteuerte Therapie und vernetzte Gesundheitsversorgung. Wir arbeiten proaktiv mit weltweit ansässigen Innovationszentren zusammen, um Wege zur Optimierung der Patientenresultate, der Versorgungsqualität und der Kostenproduktivität zu finden, die sich insgesamt um das ‚Quadruple Aim' in der Medizin drehen. Wir freuen uns über die Gelegenheit, mit Prof. Bradley Nelson, Christophe Chautems und ihrem Team für Medizinrobotik an der ETH Zürich zusammenarbeiten zu können", erklärte Bleron Baraliu, CEO Ninety One, Inc.

"Die Kombination der am MSRL entwickelten magnetischen Fernnavigationssysteme mit Algorithmen für maschinelles Lernen eröffnet neue Möglichkeiten, die Ergebnisse zahlreicher medizinischer Verfahren zu optimieren", sagte Christophe Chautems, Group Leader Medical Robotics an der ETH Zürich.

Das Multi-Scale Robotics Lab (MSRL) der ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) verfolgt ein dynamisches Forschungsprogramm, das einen starken Robotik-?Fokus auf mehrere aufkommende Gebiete im Bereich der Wissenschaft und Technologie legt. Ein wichtiger Bestandteil der MSRL-Forschung ist die Nutzung fortschrittlicher Robotik zur Herstellung minimalinvasiver Geräte für medizinische Anwendungen. Diese Geräte werden mit einem magnetischen Navigationssystem gesteuert, das ein Magnetfeld im 3D-Raum erzeugt. Solche Systeme dienen der Erzeugung von magnetischen Drehmomenten und Kräften an Permanentmagneten oder an weichmagnetischen Materialien, die in verknüpfte Roboter wie beispielsweise Katheter oder nicht verknüpfte Mikroroboter integriert sind.

Weitere Informationen finden Sie unter https://msrl.ethz.ch/

Ninety One, ein privates Unternehmen für Datenwissenschaft und Softwaretechnologie, hat mit seiner neu veröffentlichten Software-Plattform das Modell für die CIED-Fernüberwachung neu definiert. Ninety One verknüpft die neuesten mathematischen Fortschritte in der Datenwissenschaft mit modernsten Technologien zur Digitalisierung, Analyse und Priorisierung von Daten aus implantierbaren Herzgeräten, Wearables und darüber hinaus. Ninety One konzentriert sich auf den klinischen Fortschritt in der prädiktiven Analytik und Präzisionsmedizin und hat wichtige, exklusive Partnerschaften mit führenden Forschungs- und Gesundheitseinrichtungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien aufgebaut.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.91.life

