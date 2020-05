Die Aktie von Airbus hat am heutigen Dienstag erneut zu den stärksten Papieren im MDAX gezählt. Nachdem die Aktie bereits am Montag deutlich zulegen konnte, ging sie am Dienstag mit einem Plus von 6,9 Prozent auf 62,72 Euro aus dem Handel. Nur Fraport, Hella und die Deutsche Pfandbriefbank waren heute noch stärker. Zunehmende Reiselockerungen in der Corona-Krise beflügeln die den Airline-Papiere. Im Wochenvergleich ist Airbus sogar mit einem Plus von 15 Prozent sogar der beste Wert im MDAX.Derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...