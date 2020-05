Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Die Peugeot SA will gemeinsam mit dem Ölriesen Total die Batterieproduktion von China nach Frankreich verlagern. Wie der französische Autohersteller mitteilte, sollen hierfür rund 2 Milliarden Euro investiert werden. Die Initiative sei Teil einer Reihe von Maßnahmen, die das Unternehmen in Frankreich durchführe. Hierzu zähle auch eine Investition von über 400 Millionen Euro für neue elektrifizierte Antriebe an seinen französischen Standorten sowie die Produktion von Komponenten ab 2022, die derzeit aus Asien bezogen werden.

