Petro Welt Technologies AG: Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2020 verschobenDGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Petro Welt Technologies AG: Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2020 verschoben26.05.2020 / 20:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wien, 26. Mai 2020 Die Petro Welt Technologies AG verschiebt die Veröffentlichung ihres Berichts über das 1. Quartal 2020. Ein neuer Veröffentlichungstermin wird im Lauf dieser Woche bekanntgegeben.Über die Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.Kontakt Konstantin Huber (be.public) Investor Relations T: +43 1 503 2 503-29 huber@bepublic.at26.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20-0 Fax: +43 1 535 23 20-20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1055897Ende der Mitteilung DGAP News-Service1055897 26.05.2020 CET/CEST