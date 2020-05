Zum Ende vergangene Woche kam es zu einer Kursexplosion in der Aktie von Splunk (WKN: A1JV4H). Grund hierfür waren die, vom Unternehmen am Donnerstagabend, vorgelegten Quartalszahlen. Bevor wir uns diese Quartalszahlen anschauen, lassen Sie uns jedoch erst einmal anschauen was Splunk eigentlich macht. Grundsätzlich hat das Unternehmen eine Log-, Monitoring und Reporting-Plattform entwickelt, mit deren Hilfe man Daten nahezu jeder Art und aus nahezu jeder Quelle entsprechenden Nutzern zugänglich ...

