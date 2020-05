Bantleon-Gruppe erwägt Verkauf ihres LPKF-AktienanteilsDGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Bantleon-Gruppe erwägt Verkauf ihres LPKF-Aktienanteils26.05.2020 / 21:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Garbsen, 26.05.2020 Die LPKF Laser & Electronics AG ('LPKF") (ISIN: DE0006450000) hat heute eine Meldung der Bantleon-Gruppe zur Kenntnis genommen, dass die Bantleon-Gruppe verschiedene Optionen für ihren Anteil am Grundkapital der LPKF prüfe. Aktuell werden rund 18,2 % von der German Technology AG gehalten, weitere rund 10,4 % hält Herr Jörg Bantleon, der Eigentümer der Bantleon-Gruppe. Nach Kenntnis der Gesellschaft werden im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses Gespräche mit mehreren Kaufinteressenten geführt, sowohl mit strategischen als auch Finanzinvestoren. Verhandlungen mit einem strategischen US-amerikanischen Investor aus einem benachbarten Technologiesegment seien nach Mitteilung der Bantleon-Gruppe in einem finalen Stadium. Die laufenden Gespräche seien noch nicht abgeschlossen. Erwogen werde alternativ eine Platzierung der Aktien der German Technology AG am Kapitalmarkt, wobei Herr Bantleon der prozessbegleitenden Investmentbank für diesen Fall nach eigener Mitteilung zugesichert habe, mit seinen privat gehaltenen Aktien weiterhin für mindestens sechs Monate nach dem Abschluss einer Platzierung Aktionär von LPKF zu bleiben. Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob und wann es zu einem Verkauf oder einer Platzierung von Aktien der Gesellschaft kommen wird.Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000)Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations26.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1055911Ende der Mitteilung DGAP News-Service1055911 26.05.2020 CET/CEST