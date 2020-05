Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel unter der guten Stimmung an den Aktienmärkten gelitten. An den Börsen trieben Anzeichen für eine langsame Erholung der Weltwirtschaft und die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen die vom Coronavirus ausgelöste Erkrankung Covid-19 die Kurse teils deutlich an.Als Anschub für die Börsen hinzu kam die Aussicht auf weitere geldpolitische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...