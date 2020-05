Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 26 mai/May 2020)

The common shares of Red Light Holland Corp., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Red Light Holland's business revolves around the production, growth and sale (through existing Smart Shops operators and an advanced e-commerce platform) of a premium brand of magic truffles to the legal, recreational market within the Netherlands, in accordance with the highest standards, in compliance with all applicable laws.

L'inscription à la cote du CSE des actions ordinaires de Red Light Holland Corp. a été approuvée.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L'activité de Red Light Holland s'articule autour de la production, de la croissance et de la vente (par le biais des opérateurs Smart Shops existants et d'une plateforme de commerce électronique avancée) d'une marque premium de truffes magiques au marché légal et récréatif aux Pays-Bas, conformément aux normes les plus élevées, en conformité avec toutes les lois applicables.

Issuer/Émetteur: Red Light Holland Corp, Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TRIP Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 193 855 865 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 3 816 802 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 75671E 10 9 ISIN: CA 75671E 10 9 7 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 28 mai/May 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end/Clôture de l'exercice financier: Le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for TRIP. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com