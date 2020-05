Die LEG Immobilien AG beendet einvernehmlich Gespräche über einen Zusammenschluss mit der TAG Immobilien AGDGAP-Ad-hoc: LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Die LEG Immobilien AG beendet einvernehmlich Gespräche über einen Zusammenschluss mit der TAG Immobilien AG26.05.2020 / 21:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die LEG Immobilien AG beendet einvernehmlich Gespräche über einen Zusammenschluss mit der TAG Immobilien AGDie Vorstände von LEG und TAG haben heute beschlossen, die Gespräche über eine mögliche Zusammenführung beider Gesellschaften zu beenden, weil insbesondere hinsichtlich eines möglichen Umtauschverhältnisses keine Einigung erzielt werden konnte. Vor diesem Hintergrund werden beide Unternehmen den angestrebten Zusammenschluss nicht weiter verfolgen.Kontakt: Frank Kopfinger Head of Investor Relations & StrategyTel. +49 (0)211/4568-550 Mob. +49 (0)172173933926.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien AG Hans-Böckler-Straße 38 40476 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0 Fax: +49 (0) 211 / 4568 - 204 E-Mail: ir@leg.ag Internet: www.leg.ag ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1055929Ende der Mitteilung DGAP News-Service1055929 26.05.2020 CET/CEST