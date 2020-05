In der aktuellen Zeit sind wir alle anscheinend wieder Politiker, zumindest meinen viele unter uns, dass sie mit der COVID19 Pandemie besser umgehen würden, als es die Bundesregierung tut. Manche üben Kritik und stellen sich vor, wie ohne Lockdown die Wirtschaft weiter florieren würde, andere hadern mit der laschen Durchsetzung der Kontaktbeschränkungen. Viele Menschen meckern gerade - besonders über Merkel, Söder oder auch Laschet. Ist dies gerechtfertigt?Die Corona Zeit wirft jetzt schon einen großen Schatten über die Welt und jedes Land geht anders mit der Pandemie um. Gibt es eine "Allerweltsmethode"? Nein, da nicht nur die Menschen unterschiedich sind, sondern auch die Gegebenheiten in dem jeweiligen Land. Wie verhält sich der Virus in bestimmten Regionen? Keiner kann dies binnen Stunden, Tage oder Wochen erfahren. Das dauert.

