FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem regen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz, wobei ein Großteil des Geschäfts in die enorm umsatzstarke Tui floss. Nach einer Berg- und Talfahrt schloss sie allerdings nur leicht im Plus, nachdem sie tagsüber mit dem kräftig anziehenden Tourismussektor um über 30 Prozent zugelegt hatte.

Die Infineon-Aktie verlor mit einer Kapitalerhöhung 3,5 Prozent. LPKF lagen 2 Prozent im Plus. Großaktionär Bantleon erwägt einen Verkauf seines Anteils. LEG lagen leicht im Plus, nachdem die Fusionsgespräche mit TAG ergebnislos beendet wurden, deren Aktie unverändert tendierte. Auch Sixt Leasing und MLP reagierten nicht auf die Meldung zum Abstieg aus bzw Aufstieg in den SDAX.

Stark gehandelt wurden im DAX auch noch Lufthansa und Wirecard.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 11.461 11.505 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 26, 2020 16:40 ET (20:40 GMT)

