Schon lange wird darüber geredet, nun sind die großen Städte Deutschlands an das neue 5G-Mobilfunknetz angeschlossen. Was bringt das aber eigentlich abgesehen von schnellerem Internet, und warum ist das Netz so umstritten?Für die Innovationen von heute und morgen reicht LTE nicht mehr aus"Warum braucht es überhaupt das 5G-Netz, genügt nicht auch 4G?" - das mag sich manch einer fragen, und die Antwort ist: Bei den neuen Erfindungen und Entwicklungen dieser Zeit kommt das LTE-Netz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...