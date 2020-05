Der Aktienmarkt in Hongkong öffnet großen einheimischen Tech-Unternehmen die Tür zum Leitindex Hang Seng. Für Unternehmensriesen wie Alibaba und Xiaomi sind das gute Nachrichten.? Anpassungen an der Börse in Hongkong beschlossen? Mehr Unternehmen steht die Aufnahme in den Hang Seng offen? Techtitel als ProfiteureFür Unternehmen aus Hongkong, die ihre Primärbörse im Ausland haben, gab es bislang keine Möglichkeit, in den Leitindex des Landes, den Hang Seng, aufgenommen zu werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...