Das Panasonic Center Tokyo (3-5-1 Ariake, Koto-ku, Tokio, Japan, bezeichnet als "PC Tokyo"), das globale Kommunikationszentrum für Unternehmen von Panasonic, hat verschiedene Kommunikationsaktivitäten als Unternehmenspavillon durch Ausstellungen und Offline-Veranstaltungen durchgeführt.

Aufgrund der beispiellosen Umstände auf der ganzen Welt haben sich das tägliche Leben und die Werte der Menschen heutzutage erheblich verändert. Wir bei Panasonic glauben, dass ein neuer Ansatz, der Online- und Offline-Kommunikationsaktivitäten miteinander verbindet, heute mehr denn je ein wesentliches Element für Firmenpavillons sein wird.

Ausgehend von dieser Perspektive haben wir beschlossen, am Sonntag, den 31. Mai 2020, eine Online-Veranstaltung mit dem Titel "The power to create the future" (Die Kraft, die Zukunft zu gestalten) auszurichten. Eine Veranstaltung für Kinder, von denen wir glauben, dass sie die Fähigkeit haben, "Veränderer" zu werden und positive Auswirkungen auf die Gesellschaft zu haben, um eine bessere Welt zu schaffen.

Das Thema der Veranstaltung ist "STEAM-Bildung*", ein äußerst wichtiges Element, das für die zukünftige Bildung angesichts des raschen Wandels in der Welt erforderlich ist. Während der Veranstaltung werden STEAM-Fachleute einen Workshop durchführen, der den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, mehr über das Thema STEAM im täglichen Leben zu erfahren und darüber nachzudenken. Die Olympionikin Katie Ledecky wird ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen und das Programm "Dive Into STEM Education" (Eintauchen in die STEM-Bildung), welches von Panasonic unterstützt wird, vorstellen.

Katie Ledeckys Dive Into STEM Education Powered by Panasonic ist ein interaktives Bildungsprogramm, das Schüler dazu inspirieren soll, Karrieren in Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu verfolgen.

Die Schülerinnen und Schüler, die an der Veranstaltung teilnehmen, werden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, in denen sie eine Reihe von Interviews mit unseren Gästen führen, um mehr über STEAM zu erfahren, und dann eine Präsentation über das erworbene Wissen halten. Am Ende der Veranstaltung werden die Teilnehmer einen Beitrag von Katie hören, die aktiv an Bildungsförderungsmaßnahmen für die jüngeren Generationen arbeitet.

PC Tokyo möchte das Bildungsprogramm für die jüngeren Generationen proaktiv unterstützen, indem das Unternehmen neue Inhalte wie Videos von Online-Veranstaltungen bereitstellt, die auf der Website des Pavillons verfügbar sind.

Botschaft von Katie Ledecky zur Veranstaltung

"Ich freue mich sehr, am 31. Mai am Panasonic Center Tokyo dabei zu sein, um einer Gruppe japanischer Studenten die STEM-Ausbildung vorzustellen.

Alle sind herzlich eingeladen, an unserem Schulungsworkshop teilzunehmen. Ich hoffe, wir sehen uns bald."

Video: "Katie Ledecky's Dive Into STEM Education Powered by Panasonic"

https://youtu.be/31DmQXq0sTw

*STEAM-Bildung ist eine Unterrichtsmethode, die vorgeschlagen wurde, indem Kunst zu "STEM-Bildung" hinzugefügt wurde. Eine Methode, um Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik umfassend kennenzulernen.

Die STEAM-Bildung wurde in den Vereinigten Staaten eingeführt, um zur Entwicklung der jüngeren Generationen beizutragen und sie zu verschiedenen Berufsfeldern zu inspirieren. Diese Methode erregt in den letzten Jahren auch in Japan große Aufmerksamkeit.

Überblick über die Veranstaltung "The power to create the future" (Die Kraft, die Zukunft zu schaffen)

Datum

Samstag, 30. Mai 2020 von 18:00-19:40 Uhr PDT 21:00-22:40 Uhr EDT

Sonntag, 31. Mai 2020 von 10:00-11:40 Uhr JST

Ort

Live-Stream der Online-Veranstaltung: https://youtu.be/aiLyPX7SmTM

Details: https://www.panasonic.com/global/corporate/center-tokyo/en.htmlsteam_0531

*Der Live-Stream wird aufgezeichnet und kann anschließend angesehen werden.

Zielgruppe

Schüler der Junior- und Senior High School, Lehrkräfte und diejenigen, die Interesse an der STEAM-Bildung haben

Kooperation

Kyodo News (Jugendpresse), EverFi (Inhalte für die Veranstaltung)

*Die Veranstaltung wird auf Englisch abgehalten. Der Eintritt ist frei.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen, das innovative Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnen, Automotive und B2B entwickelt. Das Unternehmen, das im Jahr 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, betreibt weltweit 528 Tochtergesellschaften und 72 verbundene Unternehmen und wies für das am 31. März 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 7,49 Billionen Yen aus. Dem Streben nach neuen Werten durch gemeinschaftliche Innovation verpflichtet, setzt das Unternehmen seine Technologien ein, um für seine Kunden ein besseres Leben und eine bessere Welt zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Panasonic: https://www.panasonic.com/global.

Quelle: https://news.panasonic.com/global/topics/2020/78373.html

