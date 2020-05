Auch, Frankreich (ots/PRNewswire) - Neue RFID- und Barcode-Etikettiersoftware verbessert Qualität des Farbetiketts und Druckgeschwindigkeit für Hersteller in aller WeltTEKLYNX International, der weltweit führende Anbieter von RFID- und Barcode-Etikettiersoftware, und das globale Technologieunternehmen Epson haben heute angekündigt, dass sie neue native TEKLYNX-Druckertreiber in der CODESOFT Barcode-Etikettiersoftware auf Basis von Epsons ESC/Label Command-Sprache entwickeln wollen. Hintergrund sind vier Neuzugänge in Epsons ColorWorks® On-Demand-Etikettendruckersortiment.TEKLYNX und Epson verbindet eine lange Tradition und Partnerschaft bei der Betreuung von Kunden auf der ganzen Welt. Mit der neuen Gemeinschaftsinitiative sollen Hersteller angesichts wachsender Anforderungen und strengerer regulatorischer Auflagen bei der Implementierung von Lösungen für bedarfsweise Farbetikettierung bestmöglich unterstützt werden.Industrielle und kommerzielle Fertigungsbetriebe können dann hochauflösende Grafiken in ihre Etiketten einbetten. Zum Zweck der Massenproduktion lassen sich dynamische Serialisierung, Daten und Barcodes mit Farbetiketten kombinieren.Die Kombination der integrierten nativen Druckertreiber für Epson ColorWorks Etikettendrucker mit der TEKLYNX CODESOFT Barcode-Etikettiersoftware bietet die folgenden Vorteile:- Schnellere Etikettengestaltung und kürzere Druckzeit- Höhere Druckgenauigkeit- Übereinstimmung von CMYK- und RGB-Farbe- Weniger Verschwendung durch vorgedruckte Etiketten- Konsistenter Markenauftritt- Erfüllung komplexer Kundenanforderungen- Unterstützung der regulatorischen Compliance und Erhöhung der Sicherheit- Erstellung attraktiver Etiketten "Die Stärken der TEKLYNX Barcode-Etikettiersoftware in Kombination mit Epsons ColorWorks Etikettendruckern machen es leichter denn je, ganz nach Bedarf dynamische Farbetiketten zu erstellen. Unsere Kunden profitieren dabei von noch mehr Kontrolle und Effizienzen", sagte Travis Wayne, Produktmanager bei TEKLYNX Americas, Inc. "Mit uns können Hersteller auf der ganzen Welt ihren Barcode-Workflow verbessern."Weitere Informationen zur TEKLYNX CODESOFT Barcode-Etikettiersoftware finden Sie unter www.teklynx.de. CODESOFT können Sie auch 30 Tage lang kostenlos testen.Weitere Informationen zu Epson finden Sie unter: www.epson.eu.Informationen zu TEKLYNXTEKLYNX International hilft dabei, Supply Change Management effizienter zu gestalten. Mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern verlassen sich auf die integrierten TEKLYNX-Lösungen für Barcode- und RFID-Etikettendesign, um Barcode-Etikettiervorgänge effizient, akkurat, sicher und branchenkonform zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter teklynx.de oder telefonisch von ihrem regionalen TEKLYNX-Kundendienst. Barcode Better with TEKLYNX.Pressekontakt:Bruno RostEpson Europe B.V.+441442898163bruno.rost@epson.euJenna WagnerTEKLYNX+1 414-837-4763Jenna_Wagner@Teklynx.comOriginal-Content von: Teklynx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130132/4606917