NEW YORK (dpa-AFX) - Die Premierminister von Kanada und Jamaika, Justin Trudeau und Andrew Holness, organisieren gemeinsam mit UN-Generalsekretär António Guterres eine virtuelle Konferenz zur Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen in der Coronavirus-Pandemie. Das virtuelle Treffen solle am Donnerstag stattfinden, teilte Trudeau am Dienstag mit. Es solle darum gehen, wie trotz der Corona-Krise die von den Vereinten Nationen angepeilten Entwicklungsziele weltweit noch erreicht werden könnten. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie unter anderem Kristalina Georgiewa, Direktorin des Internationalen Währungsfonds, und Weltbank-Präsident David Malpass hätten ihre Teilnahme zugesagt./cah/DP/jha

