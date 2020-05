BERLIN (dpa-AFX) - Rund einen Monat vor dem Start der deutschen EU-Ratspräsidentschaft präsentiert Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch ihre politischen Schwerpunkte. Vormittags (11.00 Uhr) informiert sie gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas die Spitze des Europaparlaments. Abends (19.30 Uhr) hält Merkel dann eine Grundsatzrede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.



Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate den Vorsitz der EU-Länder. In der Zeit leitet Deutschland die Ministerräte und setzt politische Schwerpunkte. Wegen der Corona-Krise wird das Programm anders ausfallen als ursprünglich geplant. Inhaltlich wird es vor allem um die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie gehen. Weitere Schwerpunktthemen sind die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit, der Klimaschutz und das europäische Asylsystem.



Die üblichen Ministertreffen müssen wohl zumindest zum Teil weiter als Videokonferenzen stattfinden. Ob dies auch für den für September in Leipzig geplanten EU-China-Gipfel gilt, ist noch unklar./vsr/DP/fba

