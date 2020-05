=== *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 06:55 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 FR/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 86 zuvor: 82 *** 07:30 FR/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 92 zuvor: 95 08:00 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q, Beelen 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 08:20 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Online-Dialog des European Youth Event 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q, Hannover 10:00 DE/Vossloh AG, Online-HV 10:00 DE/Hugo Boss AG, Online-HV 10:00 DE/Freenet AG, Online-HV 10:30 DE/Aareal Bank AG, Online-HV 10:30 DE/Otto Group, BI-PK (per Videokonferenz) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Europaparlament zur Vorstellung des Programms für deutschen EU-Vorsitz 11:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Sitzung zum Neustart für die Wirtschaft in Deutschland und Europa, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 EU/Institute of International Finance (IIF), virtuelle Europa-Konferenz (seit 26.5.), u.a. mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria und Eba-Chef Campa (14:15) *** 13:30 EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Eröffnungsrede bei ao EP-Plenarsitzung zum Corona-Wiederaufbauprogramm und zum langfristigen EU-Haushalt, Brüssel 14:00 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik- industrie (ZVEI), Jahreskongress (digital) zum Thema InnovationSchütztKlima 14:00 DE/Morphosys AG, Online-HV 14:00 DE/Bechtle AG, Online-HV 14:45 DE/Bundestag, Tourismusausschuss, öffentliche Sitzung zur Zukunft der Tourismuswirtschaft, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:10 DE/Bundestag, Aktuelle Stunde zum Thema "Wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise", Berlin 15:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Videokonferenz mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten, Berlin 18:30 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim C.D. Howe Institute *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede (per Videoschalte) im Rahmen einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema "Außen- und Sicherheitspolitik der deutschen EU-Ratspräsidentschaft" - DE/Landgericht Hamburg, mündliche Verhandlung im Rechtsstreit Eon/Vattenfall um Reststrommengen im Kernkraftwerk Krümmel - DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis ===

