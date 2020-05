Magic Software Enterprises Ltd. (ISIN: IL0010823123, NASDAQ: MGIC) kündigt eine Halbjahresdividende in Höhe von 0,08 US-Dollar je Aktie an und kürzt damit die Dividendenausschüttung um 48,7 Prozent, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 25. Juni 2020 (Record date: 9. Juni 2020). Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 stiegen die Umsätze, im Vergleich zum Vorjahr (71,8 Mio. ...

