Medienmitteilung

Basel, 27. Mai 2020

Helvetia erzielt solides Ergebnis in der Beruflichen Vorsorge - BVG-Reform ist unverändert zwingend und dringend

Helvetia Versicherungen hat im vergangenen Jahr in der Beruflichen Vorsorge ein solides Ergebnis erzielt. Die heute veröffentlichte Betriebsrechnung zeigt, dass der Reformbedarf in der 2. Säule unverändert gross ist. Gerade die vergangenen Wochen verdeutlichen den Wert einer sicheren Vorsorgelösung, wie sie nur noch wenige Schweizer Versicherer in Form der Vollversicherung anbieten.

Helvetia Versicherungen wuchs im Geschäft mit der Beruflichen Vorsorge im Jahr 2019 mit einem Prämienvolumen von CHF 2 663.0 Mio. um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Prämien 2018: CHF 2 623.5 Mio.). Die periodischen Prämien stiegen um 2.5 Prozent auf CHF 1 301.0 Mio. Die Einmaleinlagen verzeichneten ein Wachstum von 0.6 Prozent auf CHF 1 362.0 Mio. Zum Wachstum beigetragen haben namentlich die teilautonomen Lösungen.

Höhere Überschussbeteiligung

In dem der Mindestquote unterstellten Geschäft erbrachte Helvetia Leistungen zu Gunsten der Versicherten im Umfang von CHF 654.2 Mio. Die Ausschüttungsquote erhöhte sich somit von 90.5 Prozent im Jahr 2018 auf 92.2 Prozent im vergangenen Jahr. Ein Teil dieses Betrags wurde zur Verstärkung der Reserven verwendet.

Helvetia verfolgt den eingeschlagenen Kurs in ihrer Überschusspolitik weiter und setzt auf Kontinuität und Stabilität. Im Geschäft, das der Mindestquote unterstellt ist, wurden die Guthaben des BVG-Obligatoriums mit dem Mindestzins von 1 Prozent verzinst. Den überobligatorischen Guthaben wurde 1 Prozent gutgeschrieben. Zusätzlich zum Zinsüberschuss für die überobligatorischen Altersguthaben wurde auch ein Risikoüberschuss gewährt.

Tieferer Betriebsaufwand

Der Betriebsaufwand pro aktiven Versicherten konnte um 8 Prozent auf CHF 438 gesenkt werden (2018: 477). Insgesamt sank der Betriebsaufwand um CHF -2.3 Mio. oder -2 Prozent auf CHF 101.1 Mio. Die auf Basis der Marktwerte ermittelte Netto-Performance lag mit 5.17 Prozent auf erfreulichem Niveau. Neben der sehr positiven Entwicklung am Aktienmarkt waren insbesondere die weiter gesunkenen Zinsen und die dadurch gestiegenen Marktwerte für Anleihen für die Verbesserung gegenüber 2018 verantwortlich.

Die Anzahl der Kollektivverträge stieg um 3 Prozent auf 18 019 (2018: 17 498). Die Anzahl der Versicherten stieg um 5 Prozent auf 247 411 (2018: 234 599). Angesichts der realitätsfremden Rahmenbedingungen mit einem viel zu hohen Umwandlungssatz im BVG-Obligatorium verfolgt Helvetia weiterhin eine restriktive Zeichnungspolitik.

Systemfremde Umverteilung nimmt zu

Diese Rahmenbedingungen zwingen alle Anbieter nach wie vor zu einer hohen, systemfremden Umverteilung von aktiv Versicherten zu Rentenbezügern. Knapp CHF 185 Mio. mussten so im letzten Jahr umverteilt werden, wie Berechnungen am Bestand von Helvetia zeigen. Damit stieg dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr (2018: CHF 166 Mio.). Um diese Umverteilung trotz den bevorstehenden Pensionierungen geburtenstarker Jahrgänge zu stabilisieren und gleichzeitig weiterhin eine umfassende Lösungspalette mit Vollversicherung und teilautonomen Sammelstiftungen anbieten zu können, hat Helvetia den eigenen Handlungsspielraum genutzt und per Anfang Jahr einen neuen Tarif für das Schweizer Kollektiv-Lebengeschäft eingeführt. Wichtige Elemente des neuen Tarifs sind die schrittweise Senkung des Umwandlungssatzes mit Anrechnungsprinzip und selektive Prämienerhöhungen. Der neue Tarif wirkt sich positiv auf die SST-Quote von Helvetia aus. Gleichzeitig rechnet Helvetia aufgrund des neuen Tarifs mit einem Rückgang der Prämien im BVG-Geschäft im tiefen zweistelligen Prozentbereich.

COVID-19-Pandemie verdeutlicht Reformbedarf in der 2. Säule

Die von Helvetia umgesetzten Massnahmen ändern nichts daran, dass eine Reform der Beruflichen Vorsorge zwingend und dringend ist, wie Hedwig Ulmer, Leiterin Aktuariat Leben Schweiz und ab Juli Leiterin Berufliche Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz, erklärt: «Die Rahmenbedingungen der 2. Säule wie Umwandlungssatz und Mindestzinssatz müssen an die demografische Entwicklung und die extrem tiefen Zinsen angepasst werden. Nur so kann die Systemkrise in der 2. Säule überwunden werden.» Donald Desax, Leiter Berufliche Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz ergänzt: «Lebensversicherer wie Helvetia übernehmen für KMU die Anlagerisiken am Kapitalmarkt in der 2. Säule. Welchen Wert solche Garantien haben können, zeigen die vergangenen Monate. Damit KMU weiterhin von einem Sorglos-Paket in Form einer Vollversicherungslösung profitieren können, bedarf es eines mehrheitsfähigen Reformvorschlags durch den Bundesrat.»

Die Betriebsrechnung 2019 der beruflichen Vorsorge von Helvetia Schweiz finden Sie auf www.helvetia.ch/zahlen-fakten-bvg.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.ch/media.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Analysten Susanne Tengler Leiterin Investor Relations Telefon: +41 58 280 57 79 investor.relations@helvetia.ch Medien Jonas Grossniklaus Senior Manager Corporate Communications & PR Telefon: +41 58 280 50 33 media.relations@helvetia.ch

Die Helvetia Gruppe ist in über 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 800 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.45 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2019 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 538.1 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.