Die Commerzbank will in der Corona-Krise ihr Kapitalpolster mit der Ausgabe neuer Nachranganleihen stärken. Dazu legt sie ein Programm zur Ausgabe sogenannter AT-1-Anleihen im Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Euro auf und kann so den Eigenkapitalpuffer erhöhen, wie das Geldhaus am Dienstag mitteilte.

