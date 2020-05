The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA FR0011659366 CREDIT AGRI. 14/24 BD02 BON EUR NCA XCAM XFRA FR0012304459 CREDIT AGRI. 14-24 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0012737963 CREDIT AGRI. 15-25 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013134897 CREDIT AGRI. 16-26 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013218849 CREDIT AGRI. 16-26 BD02 BON EUR NCA XFRA US00206RJZ64 AT + T INC. 20/41 BD02 BON USD NCA XFRA US00206RKB77 AT + T INC. 20/60 BD02 BON USD NCA XFRA US075887CK38 BECTON,DICK 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US46647PBQ81 JPMORG.CHASE 20/24 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US539439AU36 LLOYDS BKG GRP 18/UND FLR BD02 BON USD NCA XFRA US53944YAJ29 LLOYDS BKG 19/UND FLR BD02 BON USD NCA XFRA US808513BB02 CHARL.SCHWAB 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US808513BC84 CHARL.SCHWAB 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA USU24724AJ23 DELL IN./EMC 19/24 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU24724AL78 DELL IN./EMC 19/29 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1586367945 DANSKE BK 17/UND. FLR MTN BD02 BON USD NCA HR3A XFRA CA4039254079 H+R REAL EST.INV.UTS NEW EQ00 EQU EUR NCA LR23 XFRA CA67054W1032 NUMINUS WELLNESS INC. EQ00 EQU EUR NCA 4Y7 XFRA CA72766E1025 PLATO GOLD CORP. EQ01 EQU EUR NCA 1AD1 XFRA SE0014401378 ADDLIFE AB B EQ01 EQU EUR NCA BJO2 XFRA US09060C3097 BIO-KEY INTL DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA IKFC XFRA US16942A3023 CHINA SHENHUA EN.A ADR/4 EQ01 EQU EUR NCA PZXB XFRA US72341E3045 PING AN INSURANC.H ADR/2 EQ01 EQU EUR NCA 6SJA XFRA US8163073005 SELECTQUOTE INC. DL -,01 EQ01 EQU EUR N