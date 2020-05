FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.228 EUR1TU XFRA US89400J1079 TRANSUNION DL -,01 0.068 EURMNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.046 EURMXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.438 EURJBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.091 EURJHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.393 EURGRUA XFRA US36847Q1031 GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02 0.589 EURCXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.292 EURT6W XFRA TH0902010014 THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 0.003 EURRYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.014 EURO5I XFRA SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 0.029 EUROLWN XFRA PR3186727065 FIRST BANCORP. NEW DL 1 0.046 EURTPQ XFRA KYG8655K1094 TIANNENG POWER HD -,1 0.046 EURSXC XFRA KYG8586D1097 SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10 0.095 EUR5MIA XFRA KYG5804G1047 MAOYE INTL REG S HD-,10 0.002 EURKLN XFRA KYG5257K1076 KINGB.LAMINATES H. HD-,10 0.082 EURKGZ XFRA KYG525621408 KINGBOARD HOLDINGS HD-,10 0.130 EURSGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS 0.061 EURGUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL. 0.002 EURSIS XFRA DE0007201907 FIRST SENSOR AG O.N. 0.200 EURFRS XFRA DE0005775803 FORIS AG 0.100 EURHNL XFRA DE0005157101 DR. HOENLE AG O.N. 0.800 EURBSL XFRA DE0005102008 BASLER AG O.N. 0.260 EURC3B XFRA CNE100000X44 CHONGQING RURAL COMM. H 0.030 EURSXV XFRA CNE1000004B0 XINHUA WINSH.PUB.+MED.YC1 0.039 EURAVT XFRA CNE1000001Y8 AVICHINA IND.+TECH. H YC1 0.004 EURRMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.250 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.039 EURULS XFRA KYG2157Q1029 CN LESSO GR.H.REGS HD-,05 0.033 EURBMWB XFRA US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333 0.579 EURNMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.009 EURXY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.237 EURL1PA XFRA KYG5438W1116 LEE S PHARMACEUTIC.HD-,05 0.004 EUR189A XFRA US40054A1088 GR.SUPERVIELLE B SP.ADR 0.035 EURUPK6 XFRA LU1480526547 BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM 1.720 EUR