FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.274 EUR

317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.049 EUR

