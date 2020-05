FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.110 EUR9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.434 EURTJC XFRA KYG8917X1218 TONGDA GROUP HLDGS HD-,011HQ XFRA PLTSQGM00016 TEN SQUARE GAMES ZY-,10 0.848 EUR1OQ XFRA BMG4233B1090 HAFNIA LTD DL-,01 0.097 EURS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.025 EUR6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EURHI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.940 EURQGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.530 EURMLI XFRA US59064R1095 MESA LABS INC. 0.146 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.051 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.003 EURXFRA DE000HSH4MW3 HCOB MZC 23 13/21 0.001 %13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.128 EURTN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.201 EURRL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.219 EUR1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.073 EUR2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.072 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.010 EURG6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.009 EURDG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.032 EURPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.026 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.251 EURPIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.205 EUR45U XFRA US68571X1037 ORCHID ISLAND CAPIT.DL-01 0.050 EURRW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.021 EUR0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 0.301 EUR2MI XFRA GB00BYV24996 MEDICA GROUP PLC LS-,002N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.026 EUR2OY XFRA US2605571031 DOW INC. DL-,01 0.639 EUR5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.026 EUR0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.125 EURXTP XFRA DE0005765507 SINO AG 0.890 EUR