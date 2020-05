FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ROC XFRA NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1

ROB XFRA NL0000289783 ROB.SUS.GBL STARS EQ. A

IEG XFRA GB0002520509 HYVE GROUP PLC LS-,01

B1V XFRA CH0015251710 BQUE CANT.VAUD.NAM.SF 10

2OK XFRA SE0007158118 SPECTRACURE AB

72R XFRA CA22026V1058 CORREVIO PHARMA

XFRA CA02452K1049 AMERICAN BATTERY METALS

