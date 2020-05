HAMBURG (dpa-AFX) - Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen Encavis hat nach einem starken ersten Quartal die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Demnach soll der Umsatz im laufenden Jahr auf Basis des aktuellen Portfolios sowie unter normalen Wetterbedingungen auf mehr als 280 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch bei der Veröffentlichung des Quartalsberichts mitteilte. 2019 hatte das Unternehmen knapp 274 Millionen Euro umgesetzt, dabei aber auch zum Teil von sehr viel Sonne und Wind profitiert. Bereinigt um diesen Effekt hätte der Umsatz 263 Millionen Euro betragen.



Beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2020 ein Wert von mehr als 220 Millionen Euro erwartet - nach wetterbereinigten 211 Millionen Euro im Vorjahr. Von Bloomberg befragte Experten rechnen bisher im Schnitt im laufenden Jahr mit einem Umsatz von 285 Millionen Euro und einem operativen Ebitda von 221 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte bereits am Montagabend die Eckdaten für das erste Quartal vorgelegt, zudem wurde die Anteilsaufstockung an mehreren Solarparks bekanntgegeben.



Die Nachrichten hatten den Aktienkurs in dieser Woche bereits beflügelt. Das im SDax notierte Papier setzte den Höhenflug bis auf ein Mehrjahreshoch von 13,48 Euro fort. Der Börsenwert des Unternehmens stieg alleine in diesem Jahr um 37 Prozent auf zuletzt fast 1,8 Milliarden Euro./zb/men

