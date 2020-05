"Off-the-Shelf"-Lösung DXtrade bietet hochkonfigurierbare Oberflächenlayout- und Backoffice-Einstellungen, die Brokern eine bessere Marktdifferenzierung ermöglichen; neue Plattform senkt Betriebskosten durch automatisierte Prozesse

Devexperts, Entwickler von Handelsplattformen und Finanzmarktdaten-Lösungen für private und institutionelle Kunden, gibt die Einführung von DXtrade bekannt, einer neuen SaaS-Tradingplattform für die FX- und CFD-Retail-Branche. Es ist eine Out-of-the-Box-Lösung, die sich an Forex und CFD-Broker mit leistungsfähigen Risikomanagement- und Backoffice-Anwendungen richtet. Der Broker erhält eine vorkonfigurierte Plattform, die er durch ihre flexiblen Einstellungen sowohl im Hinblick auf die Frontend- als auch auf die Brokerage-Funktionen nach seinen eigenen Wünschen konfigurieren kann.

Keine zwei DXtrade-Plattformen sehen gleich aus

DXtrade wurde als Tradingplattform konzipiert, mit der sich Broker vom breiten Markt absetzen können, denn alle Layout- und Konfigurationseinstellungen legen sie selbst fest. Auch die Backend-Konfiguration lässt sich stark automatisieren und anpassen: Die Broker können Limits, Rabatte, Margins und Spreads flexibel einstellen sowie die Ausführungsparameter für bestimmte Finanzinstrumente, Kundengruppen oder einzelne Kunden unterschiedlich festlegen. Auf diese Weise lassen sich maßgeschneiderte Angebote für verschiedene Kundensegmente bereitstellen.

DXtrade bietet außerdem mehrere proprietäre Tools zur Verbesserung der User Experience und zur Förderung von Kundenakquise und Kundenbindung. Zu diesen direkt in die Tradingplattform integrierten Tools zählen beispielsweise benutzerspezifische Trading-Journals, Dashboards und moderne Navigationsfunktionen alles auf einer hochintuitiven mobilen und webbasierten Oberfläche.

Die Plattform wird vollständig von Devexperts verwaltet und gehostet. Sie ermöglicht Brokern, mit Kunden auf der ganzen Welt zu arbeiten.

"Seit mehr als 18 Jahren ist Devexperts Spezialist für die Entwicklung individueller Tradinglösungen für Top-Broker", so Conor O'Driscoll, VP of OTC Platforms. "Die neue DXtrade-Plattform ist der Höhepunkt unserer langjährigen Arbeit: Mit ihr können wir unsere Technologie einem breiteren Forex und CFD-Markt zugänglich machen. Broker erleben zurzeit auf ihren Plattformen einen deutlichen Zulauf an Kunden und steigende Trading-Volumina. Wir wissen, wie wichtig es für Broker ist, sich auf dem überlasteten Markt zu behaupten. Und wir sind davon überzeugt, dass DXtrade die Lösung ist, mit der Broker noch erfolgreicher sein können."

Über Devexperts

Devexperts ist auf die Entwicklung hochdifferenzierter Softwarelösungen und -dienstleistungen für den Kapitalmarkt spezialisiert. Zu den Kunden des Unternehmens zählen private und institutionelle Broker, Börsen und Buy-Side-Unternehmen. Devexperts entwickelte die Plattform thinkorswim und zahlreiche anerkannte und zuverlässige Finanzmarkt-Anwendungen. Mehrere Millionen Nutzern aus dem Finanzsektor handeln weltweit jeden Tag mit der Devexperts-Technologie.

