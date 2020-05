Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und die französische Kammer CCI France haben von der Europäischen Union (EU) schnelle Konjunkturmaßnahmen gefordert. "Die Priorität besteht jetzt darin, ohne weitere Verzögerung zu handeln", schrieben DIHK-Präsident Eric Schweitzer und CCI-Präsident Pierre Gouget in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel. Dabei müsse ein starker Fokus auf den Binnenmarkt der EU gelegt werden. "Da die deutsche und die französische Wirtschaft stark von Exporten in den Binnenmarkt abhängig sind, ist eine Erholung der Länder nur möglich, wenn sich auch alle anderen Mitgliedsstaaten erholen." Schweitzer und Gouget lobten die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagenen 500 Milliarden Euro zur Finanzierung des europäischen Aufschwungs als "guten Ansatz", sprachen sich aber für Konkretisierungen aus. "Die EU muss definitiv das Entstehen großer Industrieprojekte fördern, die Arbeitsplätze schaffen, und zwar durch massive Investitionen in die Entwicklung von Exzellenzfeldern in Schlüsselbereichen wie künstliche Intelligenz, kritische Rohstoffe oder sauberer Wasserstoff", betonten sie. Zudem müsse die Energiewende bei den Konjunkturmaßnahmen mitgedacht werden, um "Säule des Aufschwungs zu sein".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:55 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 2Q

08:20 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Vossloh AG, Online-HV

10:00 DE/Hugo Boss AG, Online-HV

10:00 DE/Freenet AG, Online-HV

10:30 DE/Aareal Bank AG, Online-HV

10:30 DE/Otto Group, BI-PK (per Videokonferenz)

14:00 DE/Morphosys AG, Online-HV

14:00 DE/Bechtle AG, Online-HV

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Basler 0,26 EUR Dr. Hönle 0,80 EUR First Sensor 0,20 EUR Foris 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 86 zuvor: 82 07:30 Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 92 zuvor: 95 - US 20:00 Fed, Beige Book 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 im Volumen von 3,75 Mrd GBP 12:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2057 im Volumen von 1,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.577,00 1,04 S&P-500-Indikation 3.019,50 0,68 Nasdaq-100-Indikation 9.483,00 0,80 Nikkei-225 21.421,21 0,71 Schanghai-Composite 2.846,13 -0,01 +/- Ticks Bund -Future 172,19% -10 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.504,65 1,00 DAX-Future 11.457,50 0,55 XDAX 11.460,86 0,56 MDAX 25.446,60 1,44 TecDAX 3.174,25 0,60 EuroStoxx50 2.999,22 0,94 Stoxx50 2.881,88 0,17 Dow-Jones 24.995,11 2,17 S&P-500-Index 2.991,77 1,23 Nasdaq-Comp. 9.340,22 0,17 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,29% -89

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den Aktienmärkten ist am Mittwoch kein Ende der Rally in Sicht. Der DAX wird am Morgen auf dem höchsten Stand seit dem 6. März erwartet. "Selbst die asiatischen Märkte schauen nun eher auf das Ende des Stillstandes als auf die Hongkong-Krise", sagt ein Marktteilnehmer. Europa habe zuletzt Relative Stärke aufgebaut, die sich nun fortsetzen sollte. Gestützt wird die Stimmung von der Fiskal- und der Geldpolitik. "Die Märkte setzen darauf, dass die EU-Kommission am Mittwoch Details zu ihrem Wiederaufbauprogramm vorstellt und die EZB dieses mit einer Ausweitung ihres Kaufprogramms unterstützt", so der Marktteilnehmer. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußert sich am Mittag zu den Plänen. "Da wird der Markt vielleicht schon klarer sehen, welche Branche am meisten profitieren", so ein weiterer Händler.

Rückblick: Fest - Ein Kursfeuerwerk zündeten die Aktien aus dem Reise- und Tourismus-Bereich. Sie sind in der Erholungsrally Nachzügler. Der Stoxx-Sektorenindex gewann 6,9 Prozent. Länder wie Spanien öffnen sich nun wieder dem Tourismus, und Deutschland hebt die bestehende Reisewarnung für die EU und weitere Länder in Europa voraussichtlich zum 15. Juni auf. IAG schossen um 23 Prozent nach oben, Tui um 32,4 Prozent. Im DAX stiegen Lufthansa um 6,8 Prozent, Fraport zogen um 10,7 Prozent an. Daneben stiegen Renault und Peugeot um jeweils rund 6 Prozent. Frankreichs Staatspräsident Macron hat angekündigt, er werde die Hilfen für die Autobranche "massiv" ausweiten - in Aussicht gestellt hat Frankreich 8 Milliarden Euro. Im DAX stiegen Continental um 6 Prozent. VW, Daimler und BMW legten zwischen 2,1 und gut 3,2 Prozent zu, BMW trotz einer Verkaufsempfehlung der Citigroup-Analysten.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Der DAX schloss erstmals seit dem 6. März wieder über der 11.500er Marke. An der Gewinnerspitze im DAX standen die Aktien der Deutschen Bank mit plus 8,8 Prozent, Munich Re stiegen um 5,8 Prozent. "Die Konjunkturindikatoren und die Lockerungen im Kampf gegen die Pandemie deuten zunehmend auf eine V-Erholung hin", so ein Händler. "Damit wird die Erwartung hoher Abschreibungen gerade auch auf Anlagen aus Südeuropa wieder ausgepreist", ergänzte er. Davon wiederum profitierten in besonderem Maß die Banken und die Versicherungen. Der Stoxx-Banken-Index gewann 5,4 Prozent, der Stoxx-Versicherungs-Index 3,8 Prozent. Siemens gewannen 2,5 Prozent. Im September will der Konzern das Energiegeschäft an die Börse bringen. Für die Aktie von Wirecard ging es gegen den Trend um 0,3 Prozent nach unten. Für erneute Unruhe sorgte die abermalige Verschiebung der Vorlage des Konzernabschlusses.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem regen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz, wobei ein Großteil des Geschäfts in die enorm umsatzstarke Tui floss. Nach einer Berg- und Talfahrt schloss sie allerdings nur leicht im Plus, nachdem sie tagsüber mit dem kräftig anziehenden Tourismussektor um über 30 Prozent zugelegt hatte. Die Infineon-Aktie verlor mit einer Kapitalerhöhung 3,5 Prozent. LPKF lagen 2 Prozent im Plus. Großaktionär Bantleon erwägt einen Verkauf seines Anteils. LEG stiegen leicht, nachdem die Fusionsgespräche mit TAG ergebnislos beendet worden waren - deren Aktie tendierten unverändert. Auch Sixt Leasing und MLP reagierten nicht auf die Meldung zum Abstieg aus bzw. Aufstieg in den SDAX.

USA / WALL STREET

Fest - Die Wiederöffnung der Wirtschaft, die allmählich sich bessernden Konjunkturdaten und die sinkende Dynamik der Corona-Pandemie sorgten für Kauflaune. Hinzu gesellte sich die Zuversicht, dass es bald einen Impfstoff gegen das Virus geben könnte. Am Montag war die Wall Street wegen des Memorial Day geschlossen geblieben. Anleger schichteten von den bisherigen Siegern Pharma und Technologie um in die konjuktursensiblen Finanz- und Industriewerte. Während die technologielastigen Nasdaq-Indizes zurückblieben, gewannen im Dow Goldman Sachs 9,1 Prozent und JP Morgan 7,9 Prozent, der Banksektor stieg um 7,9 Prozent. Unter den Industriewerten kletterten Boeing um 5,1 Prozent und Caterpillar um 4,2 Prozent. Im Tourismussektor steigerten sich Hilton Worldwide um 3,9 Prozent und Marriott International um 4,3 Prozent. American Airlines rückten um knapp 15 Prozent vor, Tripadvisor um 15,6 Prozent und Royal Caribbean um 14,7 Prozent.

In den positiven Aktienumfeld waren US-Rentenpapiere nicht gefragt, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigerte sich um 3,3 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0960 -0,15% 1,0977 1,0988 -2,3% EUR/JPY 117,72 -0,27% 118,04 118,24 -3,4% EUR/CHF 1,0594 -0,07% 1,0601 1,0628 -2,4% EUR/GBP 0,8897 -0,02% 0,8898 0,8892 +5,1% USD/JPY 107,47 -0,07% 107,54 107,61 -1,2% GBP/USD 1,2311 -0,18% 1,2334 1,2357 -7,1% USD/CNH 7,1739 +0,39% 7,1461 7,1402 +3,0% Bitcoin BTC/USD 8.855,26 0,130 8.843,76 8.815,51 +22,8%

Der Dollar gab auf breiter Front nach. Der Dollar-Index fiel um 0,8 Prozent. Die Hoffnung auf ein glimpfliches Überstehen der Coronakrise machten den sicheren Hafen Dollar zum Verlierer. Der Euro kletterte im Gegenzug auf 1,0987 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch bei gut 1,09 Dollar gelegen hatte.

