Die Lufthansa bleibt eine der spannendsten Aktien am deutschen Aktienmarkt. Nachdem das Rettungspaket fix gemacht wurde und sich dadurch die Sorgen über eine mögliche Insolvenz in Eigenregie in Luft auflösten, zog der DAX-Titel kräftig an. Ungeachtet dessen spekulieren zahlreiche Hedgefonds weiter auf eine Fortsetzung der Talfahrt der vergangenen Monate. So ist die Lufthansa mit 12,78 Prozent nach wie vor die am stärksten geshortete Aktie Deutschlands. Die Quote ist an den vergangenen Tagen sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...