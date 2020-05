Der asiatische Handel wurde heute früh durch die Drohungen aus Washington belastet. Als Reaktion auf die Ausweitung der chinesischen Sicherheitsgesetze auf die Region Hongkong kündigte Präsident Trump an, dass man Sanktionen gegen chinesische Regierungsmitglieder, Unternehmen und Finanzinstitute erwägt. Das US-Finanzministerium könne Finanztransaktionen unterbinden und Vermögen von chinesischen Regierungsmitgliedern einfrieren, wenn Peking nicht von seiner Entscheidung abrücke, die neuen Gesetze einzuführen.Peking intervenierte heute direkt am Hongkonger Aktienmarkt. Die Regierung hatte bereits während des Crashs vom Februar / März am Inland-Aktienmarkt eingegriffen und die Preise in Schanghai und Shenzhen gestützt. Heute wurden gezielt Aktien in großen Volumina aufgekauft, um die Preise an der Börse in Hongkong zu stabilisieren. Der Hang Seng Index notierte zum Ende des asiatischen Handels leicht im Minus bei mehr als -0,4 %.

