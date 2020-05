HAEMATO AG: Terminverschiebung HauptversammlungDGAP-News: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung HAEMATO AG: Terminverschiebung Hauptversammlung27.05.2020 / 08:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate News der HAEMATO AG: Die HAEMATO AG verschiebt aufgrund der gegenwärtigen Unwägbarkeiten die ursprünglich auf den 08. Juli 2020 angesetzte Hauptversammlung.Der Vorstand und der Aufsichtsrat der HAEMATO AG, Berlin (ISIN: DE0006190705), haben aufgrund der gegenwärtigen Unwägbarkeiten infolge der COVID19-Pandemie entschieden, die für den 08. Juli 2020 geplante ordentliche Hauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben. Die Gesundheit von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der beteiligten Dienstleister hat dabei höchste Priorität.Der genaue Termin der Hauptversammlung wird rechtzeitig zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Die HAEMATO Gruppe profitiert als einer der führenden Anbieter von Spezialpharmazeutika von dem Wettbewerb im ersten Gesundheitsmarkt. Die Spezialisierung auf Medikamente zur Behandlung chronischer Krankheiten und für die Individualtherapien lässt durch die demografische Entwicklung auch in Zukunft eine positive Entwicklung erwarten.Über die HAEMATO:Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten.Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 22.867.154 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsenkürzel: HAEKontakt: HAEMATO AG, Investor Relations Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 ir@haemato.ag27.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HAEMATO AG Lilienthalstraße 5c 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 Fax: +49 (0)30 897 30 86 79 E-Mail: ir@haemato.ag Internet: www.haemato.ag ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1056103Ende der Mitteilung DGAP News-Service1056103 27.05.2020