NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fraport von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 33 Euro gesenkt. Die Viruskrise rechtfertige bei Flughafenbetreibern ein Umdenken, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für bisher wichtige große Investitionsprogramme gebe es plötzlich keinen Bedarf mehr. Unter diesen Umständen wirkten Aena und Flughafen Zürich mit flexibleren Plänen günstiger als Fraport. Der coronabedingte Passagiereinbruch verschlimmere bei den Frankfurtern die strukturellen Probleme./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 06:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005773303

