PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaft hat sich im Mai etwas von dem historischen Absturz durch die Corona-Krise erholt. Das Geschäftsklima hellte sich wieder ein wenig auf, wie aus Daten des Statistikamtes Insee vom Mittwoch hervorgeht. Der entsprechende Index sei von revidiert 53 auf 59 Punkte gestiegen.



In einer ersten Schätzung für den April hatte das Amt noch einen Wert von 62 Punkten ermittelt. Volkswirte hatten derweil für den Mai mit einem noch höheren Anstieg auf 69 Punkte gerechnet. Insee hatte bereits im April darauf hingewiesen, dass in diesem beispiellosen Umfeld das Verhalten von Unternehmen und Verbrauchern kaum zu prognostizieren sei.



Im April war das Geschäftsklima auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1980 abgesackt. Der Einbruch war zudem so stark aus wie noch nie ausgefallen.



Das Verbrauchervertrauen in Frankreich hat derweil im Mai weiter nachgelassen, aber nicht so stark wie befürchtet. Laut Insee fiel der von ihm erhobene Indikator um lediglich 2 Punkte auf 93 Punkte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf 92 Punkte erwartet.



Mitte März hatte Frankreich damit begonnen, auf die Corona-Pandemie mit starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu reagieren. Mitte Mai hat die Regierung dann viele der Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben./la/bgf/men

