USU Software AG: USU integriert KI-basierte Field Service Disposition ins Service ManagementDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung USU Software AG: USU integriert KI-basierte Field Service Disposition ins Service Management27.05.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.USU hat die marktführende Produktsuite Valuemation für das IT- und Enterprise Service Management um wichtige Funktionen zur automatisierten Disposition des Field Service ergänzt. Die KI-basierte Technologie wird von dem neuen USU-Partner FLS GmbH geliefert. Sie ermöglicht Valuemation-Kunden eine optimierte Tourenplanung für Außendienstkräfte (z. B. Servicetechniker) unter Berücksichtigung zahlreicher Kriterien wie z. B. Skills, Ausrüstung, Einsatzorte, Kosten und Verkehrssituation. Bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Stau, Schlechtwetter oder Krankheit wird die aktuelle Planung automatisch und in Echtzeit angepasst.Mit Hilfe der in Valuemation integrierten FLS-Technologie erzielen Serviceorganisationen ein bisher unerreichtes Niveau bei der flexiblen Planung ihrer Field Service-Ressourcen. Sämtliche für die Planung relevanten Parameter werden fortlaufend in Echtzeit erfasst und notwendige Änderungen bei der Einsatzplanung von Personal, Ausrüstung und Reiserouten automatisch durchgeführt. Die hohe Geschwindigkeit und das erreichte Optimierungsniveau entlasten Disponenten in hohem Maße. Dies erlaubt es dem Field Service, bei unveränderter Personalstärke mehr Serviceaufträge mit höherer Qualität durchzuführen."Wir haben uns mit der FLS GmbH für einen Spezialisten im Bereich der Dispositionsplanung und -steuerung entschieden. Die führende Technologie ergänzt unsere Servicemanagement-Software Valuemation auf ideale Weise und erhöht deren Attraktivität nicht nur für IT Service Provider, sondern auch für den Service im Maschinen- und Anlagenbau", so Peter Stanjeck, Senior Vice President der USU GmbH für den Geschäftsbereich Valuemation."Wir kennen den Markt für IT- und Enterprise Service Management seit vielen Jahren. Die USU-Produktlinie Valuemation ist marktführend und hat uns wegen ihrer Funktionsvielfalt und Flexibilität überzeugt. In einer Partnerschaft auf Augenhöhe können jetzt auch USU-Kunden insbesondere im Wachstumsmarkt Enterprise Service Management von einer ganzheitlichen intelligenten Echtzeit-Lösung zur smarten Service-Automatisierung profitieren", ergänzt Stefan Heyduschka, Director Channel, FLS - FAST LEAN SMART.Weitere Informationen zur USU-Software Valuemation auf www.valuemation.comDiese Pressemitteilung ist abrufbar unter www.usu.de.USU GmbHDie 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen. Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft. Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.comKontakt: USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909 E-Mail: t.gerick@usu-software.deUSU Software AG Investor Relations Falk Sorge Spitalhof D-71696 Möglingen Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de27.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1055931Ende der Mitteilung DGAP News-Service1055931 27.05.2020