Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Die Anzeichen für einen personellen Kahlschlag beim Flugzeugbauer Boeing verdichten sich. Nach Angaben von Gewerkschaftsvertretern wird Boeing noch diese Woche den Abbau von rund 2.500 Arbeitsplätzen im Rahmen eines Abfindungsprogramms ankündigen. Dabei würde es sich jedoch nur um die erste Phase eines breit angelegten Stellenabbaus handeln.

Rund 1.300 in der Gewerkschaft Society of Professional Engineering Employees in Aerospace organisierte Mitarbeiter hätten sich bereits gemeldet, sagte ein Gewerkschaftsvertreter. Von der International Association of Machinists and Aerospace Workers hieß es, etwa 1.200 ihrer Mitglieder hätten sich zur Teilnahme am Abfindungsprogramm von Boeing bereit erklärt.

Zuvor hatten bereits die Agenturen Bloomberg und Reuters sowie das Puget Sound Business Journal unter Berufung auf Gewerkschaften von bevorstehenden erheblichen Stellenstreichungen bei Boeing berichtet.

Der Flugzeugbauer selbst wollte sich nicht dazu äußern.

Gewerkschaftsangaben zufolge soll der Stellenabbau vor allem das zivile Luftfahrtgeschäft betreffen, das im Zuge der Corona-Pandemie massiv unter Druck geraten ist. Bereits im vergangenen Monat waren Überlegungen von Boeings Führungsspitze bekannt geworden, die weltweit etwa 160.000 Mann starke Belegschaft dieses Jahr um rund 10 Prozent zu verkleinern.

