In der Nacht ging es dann wie so oft in den vergangenen Handelstagen wieder kräftig aufwärts, so dass der DAX am frühen Mittwochmorgen bei 11.580 Punkten deutlich höher notiert.

Im Bereich von 11.600 Punkten befindet sich ein erster größerer Widerstand. Geht es weiter höher, würde sich die nächste Anlaufmarke von 11.750/11.800 Punkten befinden.

Solange der DAX nun über dem Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.150/11.200 Punkten notiert, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ein weiteres Long-Signal würde sich ergeben, sobald der DAX die Ichimoku-Wolke im Monatschart bei etwa 12.000 Punkten überschreitet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 11.504 Punkten, vorbörslich bei 11.580 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 11.500, 11.300, 11.250, 11.150 und 11.000 Punkten, nach oben bei 11.600, 11.800 und 12.000 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 und 11.844 Punkten und nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097 und 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Historische Saisonalität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...